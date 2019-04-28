“Seçim yok” dediğine göre…

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 4 yıldan fazla bir süre seçim yapmayacağını söyledi.







Oysa AKP, iki hafta önce Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) müracaat ederek 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin İstanbul’da iptal edilmesini talep etmişti.





“KRİZ” DEMEDEN KRİZİ İTİRAF ETTİ





Partisinin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşan Erdoğan ekonomik krizi kabul etmekle birlikte krize dair herhangi bir sorumluluk beyanında bulunmadı.





Erdoğan, “Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz." dedi.





Erdoğan, "Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok." şeklinde konuştu.





GÖSTERGELER OLUMLU YÖNDEYMİŞ





Dolar ve euronun yeniden tırmanışa geçtiği bir dönemde dövizden hiç bahsetmeyen Erdoğan, "Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz." diyebildi.





İddialarını bir adım daha ileri götüren Erdoğan, "Esasen ekonomide son 9,5 ayda yaşananlar ülkemizin ekonomik gerçeklerinden kaynaklanmış da değildir." ifadesini kullandı.





AKP lideri Erdoğan'a göre Türkiye'de vatandaşın belini büken ağır şartlar ekonomik kriz değil "ekonomik terör".





"EKONOMİK TERÖR" DEDİ





Erdoğan, ”Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynıdır. Hatta bir ay öncesinde de benzer girişimler oldu. Hemen tedbirlerimizi alıp kimse fark etmeden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız." dedi.





ERDOĞAN: FİLANCA YABANCI KURUM ŞÖYLE DİYORMUŞ…





Erdoğan, isim vermeden Moody’s ve JP Morgan gibi uluslararası kuruluşları ima ederek, "Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur.” şeklinde konuştu.





AKP'nin Kızılcahamam kampında çekilen bu fotoğraf karesi "31 Mart hezimeti" sonrası Erdoğan'ın otoritesinin sorgulandığına ve muhaliflerin alternatif parti kurma hazırlıklarını hızlandırdığına dair iddialarla birebir örtüştü.



