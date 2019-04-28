Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan kendisini protesto eden vatandaştan özür diledi /28 Nisan 2019 21:26

Başbakan kendisini protesto eden vatandaştan özür diledi

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce Çırağan Sarayı'nda düğüne giderken yol güzergâh trafiğe kapatılmıştı. Bu duruma tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla çıkartıldığı sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsine alındı. Korumalar ters kelepçe taktıkları Sürenoğlu'na 2 saat boyunca işkence yaptı. Kanada'da ise Başbakan Trudeau kendisini protesto eden vatandaştan kameraların önünde özür diledi.

Kanada Başbakanı kendisini protesto eden vatandaştan özür diledi

Kanada’yı etkisi altına alan şiddetli yağış geçen hafta 3 eyaleti sular altında bıraktı. Ontario, New Brunswick ve Québec eyaletlerinde bulunan nehir kenarlarındaki yerleşim yerlerinin birçoğu su baskınlarında zarar gördü.

Québec-Gatineau’ya giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir Kanadalı arasında dikkati çeken bir tartışma yaşandı.

Kısa bir süre kum torbası taşıyıp sonra fotoğraf çektirip alandan uzaklaşan Başbakan Trudeau’ya (soldan 2'nci) bir köylü tepki gösterdi. 

TRUDEAU, VATANDAŞTAN ÖZÜR DİLEDİ

Korumaların araya girmesine rağmen sözlerine devam eden kişinin yanına gelen Kanada Başkanı Trudeau olup bitenden ötürü özür diledi. Tepkisi devam eden kişiye durumu tekrar izah eden Trudeau, tartıştığı isimden özür diledi.


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Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla çıkartıldığı sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsine alındı.

İki hafta önce Çırağan Sarayı’nın önündeki yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Bindiği otobüsün trafikte hareket etmemesi üzerine yaya olarak yoluna devam etmek isteyen avukat Sürenoğlu, cadde üzerindeki polislere yolun niçin  kapatıldığını sordu.

Bu esnada Sürenoğlu ile polisler arasında geçen diyaloğa Erdoğan’ın korumaları da dâhil oldu.

TERS KELEPÇEYLE 2 SAAT BEKLETİP DARP ETTİLER

Cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu’nu Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla koruma aracına aldı.

Burada ters kelepçe vurulan Sürenoğlu’nun gözleri bağlandı ve darp edilmeye başlandı. Koruma aracı, daha sonra Çırağan Sarayı içerisine alındı. İşkence araç içinde yaklaşık 2 saat sürdü.

Korumalar, Sürenoğlu’na Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasını kabul eden bir tutanağı imzalamasını, aksi takdirde dayağın devam edeceği tehdidinde bulundu. Zor durumda kalan Sürenoğlu tutanağı imzaladı, korumalar Sürenoğlu’nu polise teslim etti.

ZORLA TUTANAK İMZALATTILAR

Cumartesiyi pazara bağlayan gece gözaltında kalan Sürenoğlu, pazar günü Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Savcının tutuklama talep ettiği Sürenoğlu, sulh ceza hâkimi tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sürenoğlu’nun savcılık ifadesinde, “Bana Cumhurbaşkanı korumaları işkence yaptı ve zorla Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi beyan eden tutanak imzalatıldı.” dediği öğrenildi.

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