Samanyolu Haber /Gündem / Kaybedilmiş seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim /28 Nisan 2019 16:37

Kaybedilmiş seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmek için itiraz üzerine itirazda bulunurken, Binali Yıldırım seçimin geride kaldığını ve herkesin işine bakması gerektiğini söyledi.

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31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı olan Binali Yıldırım sandıktan 2'nci olarak çıkabilmişti. 

Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi için Yüksek  Seçim Kurulu'na (YSK) müracaat eden AKP'den farklı bir noktada duruyor. 

"BU MAKAMLARIN DAHA FAZLASINI GÖRDÜM"

İstanbul Kasımpaşa Anadolu Lisesi Mezunları Pilav Günü etkinliğinde konuşan Yıldırım, "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım." ifadelerini kullandı.
 
Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu seçimle ilgili insanların kafasında hiç yok olmayacak bir soru işareti olmuştur. Bütün bunlar geride kaldı. Hukuki bir süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. Bize düşen onun sonucunu beklemek ve ondan sonra da herkes işine gücüne bakacak."

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak aday gösterdiği Binali Yıldırım, Kasımpaşa Anadolu Lisesi Mezunları Pilav Günü'nde konuştu.

YILDIRIM: SEÇİM GERİDE KALDI, YAPILACAK İŞLERİ TAKİP EDECEĞİZ

Seçimlerin geride kaldığını kaydeden Yıldırım, "Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul'un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Bu seçimin kendi sosyolojisi var, kendi şartları var. Onun içinde değerlendirilmesi lazım. Seçimde adaylar yarışmadı bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla adaylardan biri kaybetti biri kazandı diye değerlendirmek çok sağlıklı olmaz." dedi.
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