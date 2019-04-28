Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağcıların iç savaş senaryosu /28 Nisan 2019 19:00

Aşırı sağcıların iç savaş senaryosu

Alman istihbarat teşkilatının (BfV) hazırladığı son rapora göre aşırı sağcıların sayısı artarken, bu grupların bombalı saldırı hazırlığı içinde. Polis teşkilatı ve ordu içinde de aşırı sağcılar var.

SHABER3.COM

Federal Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) iç istihbarat servisinin aşırı sağcıların "iç savaş senaryosuna hazırlandıklarına" dair ipuçlarının yer aldığı bir rapor hazırladığı iddia edildi.

"Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre "Aşırı Sağcı Terör Eğilimleri ve Potansiyeller" konulu gizli bir raporda Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcılardan gelecek tehlikenin arttığına işaret edildi. 

Aşırı sağcıların örgütlerin haricinde küçük gruplarda veya münferit olarak ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

ARALARINDA POLİS VE ASKERLER DE VAR

"Çok sayıda aşırı sağcı birkaç ay veya birkaç yıldan beri aktif ve bunların bir kısmı daha önce bilinmeyen kişiler." denilen raporda, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 30 yaşında erkekler olduğu ve aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu kaydedildi.

Aşırı sağcıların iletişimlerini öncelikle internet üzerinden sağladıklarına işaret edilen raporda, "Resmi makamlar, aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna ve kaygı duyulan kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına ilişkin ipuçları buldu." tespitinde bulunuldu.

Federal Almanya Anasayayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından hazırlanan son rapor aşırı sağcıların polis ve asker içinde de uzantıları olduğu vurgulandı.

SOSYAL AĞLAR ÜZERİNDEN İRTİBAT KURUYORLAR

Raporda, aşırı sağcıların bombalı saldırı alıştırması da yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yeteri kadar organize olmadığının görüldüğü ifade edililirken, aşırı sağcıların internet ve sosyal ağlar üzerinden iletişim sağladıkları için takip edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi.

Gazetede ayrıca, Almanya Kriminal Dairesi'nin (BKA) ülkede her vakit saldırı yapma riski taşıyan 33 aşırı sağcının bulunduğu ve bu sayının geçen yıl 22 olduğuna yönelik açıklamasına da yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşırı sağcıların iç savaş senaryosu Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:05