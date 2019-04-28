Aşırı sağcıların iç savaş senaryosu

Federal Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) iç istihbarat servisinin aşırı sağcıların "iç savaş senaryosuna hazırlandıklarına" dair ipuçlarının yer aldığı bir rapor hazırladığı iddia edildi.







"Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre "Aşırı Sağcı Terör Eğilimleri ve Potansiyeller" konulu gizli bir raporda Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcılardan gelecek tehlikenin arttığına işaret edildi.





Aşırı sağcıların örgütlerin haricinde küçük gruplarda veya münferit olarak ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.





ARALARINDA POLİS VE ASKERLER DE VAR





"Çok sayıda aşırı sağcı birkaç ay veya birkaç yıldan beri aktif ve bunların bir kısmı daha önce bilinmeyen kişiler." denilen raporda, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 30 yaşında erkekler olduğu ve aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu kaydedildi.





Aşırı sağcıların iletişimlerini öncelikle internet üzerinden sağladıklarına işaret edilen raporda, "Resmi makamlar, aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna ve kaygı duyulan kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına ilişkin ipuçları buldu." tespitinde bulunuldu.





Federal Almanya Anasayayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından hazırlanan son rapor aşırı sağcıların polis ve asker içinde de uzantıları olduğu vurgulandı.





SOSYAL AĞLAR ÜZERİNDEN İRTİBAT KURUYORLAR





Raporda, aşırı sağcıların bombalı saldırı alıştırması da yaptığı belirtildi.





Aşırı sağcı teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yeteri kadar organize olmadığının görüldüğü ifade edililirken, aşırı sağcıların internet ve sosyal ağlar üzerinden iletişim sağladıkları için takip edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi.





Gazetede ayrıca, Almanya Kriminal Dairesi'nin (BKA) ülkede her vakit saldırı yapma riski taşıyan 33 aşırı sağcının bulunduğu ve bu sayının geçen yıl 22 olduğuna yönelik açıklamasına da yer verildi.