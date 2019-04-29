Samanyolu Haber /Gündem / Seçim iptal olmazsa kabine revizyonu yapılacak 'Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olacak' iddiası /29 Nisan 2019 09:20

Seçim iptal olmazsa kabine revizyonu yapılacak 'Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olacak' iddiası

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali yönünde bir karar almaması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağı ileri sürüldü.

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Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerine ilişkin kararını bu hafta açıklayacakken, Erdoğan'ın karar sonrası partide değişim için düğmeye basacağı belirtiliyor.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alırken, "YSK, cuma gününe dek İstanbul kararını açıklarsa ve iptal kararı vermezse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'da sinyalini verdiği 'değişim' rüzgarıyla karşılaşabiliriz" dedi.

"Hem kabinede, hem parti yönetiminde değişime gidilebilir. İstanbul seçimleri yenilenmezse, Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olarak yeniden Erdoğan'ın kabinesine dönebilir, kabinedeki bazı önemli bakanlıklara başka isimler getirilebilir" diyen Zeyrek, "Parti tabanındaki hareketlilik, muhalif isimlerin ortaya çıkması şimdilik dikkate alınmıyor, hatta tepki çekiyor gibi görünse de değişim rüzgarı tabandaki yakınmaların ve eleştirilerin de ortadan kaldırılmasını hedefleyecek. İstanbul seçimleri iptal edilmezse, Erdoğan'ın kullandığı Konsolidasyon dili de son bulabilir, yeni dönemde “Türkiye İttifakı” daha ılımlı bir söylemle ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanabilir" ifadelerini kullandı.
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