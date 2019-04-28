Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Erdoğan'a sert cevap /28 Nisan 2019 18:03

CHP'den Erdoğan'a sert cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesinde düzenlenen saldırı ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Bizim şehitlere 'kelle' diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz." dedi.

SHABER3.COM

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Belediye başkanlarımız mazbatalarını aldılar ama itirazlar sürmektedir. Bu demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur. Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır. Seçimle gelenler seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yapılan itiraz ve açıklamaların hiçbir gerçekliği yoktur. Bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nu baskı altına almaya dönüktür. Yüksek Seçim Kurulu'nun pusulası seçim mevzuatı ve içtihadıdır. Pusula şaşarsa bunun vebalini demokrasimiz ağır öder. Kurul baskılara boyun eğmemelidir." dedi.

"ŞEHİTLERE 'KELLE' DİYENLERDEN ALACAĞIMIZ HİÇBİR TAVSİYE OLAMAZ"

CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan linç girişimine ilişkin iktidar cephesinden gelen açıklamalara tepki gösteren Öztrak, "Öte yandan böylesine bir kritik dönemde puslu hava yaratmaya çalışanlar tarafından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hafta önce yapılan linç girişimini CHP Parti Meclisi olarak lanetliyoruz. Linç girişimi hukuku devre dışı bırakmak isteyenlerin milletimize ve demokrasimize düzenlediği bir operasyondur. İktidarın bu suçu sıradanlaştırması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Linç girişimini mazur göstermeye çalışanlar bu linç girişiminin ortağıdırlar. CHP olarak linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesi için takipçisi olacağız. Kimse bize 'şehit cenazelerine gitmeyin' demeye cürret edemez. Bizim şehitlere 'kelle' diyen kendini bilmezlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz. CHP terörle, teröristle asla yanyana getirilemez ama iktidarın bugüne kadar terörle ve teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı işbirlikleri onları her yerde takip edecektir. Milletimiz 31 Mart'ta bölücü dilin sahiplerine gereken dersi vermiştir" diye konuştu.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLAMIŞTI

Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimiyle ilgili "Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den Erdoğan'a sert cevap Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:32