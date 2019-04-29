Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için gözler YSK'de.. Karar için toplanıyorlar /29 Nisan 2019 08:54

İstanbul için gözler YSK'de.. Karar için toplanıyorlar

YSK bu hafta İstanbul seçimleri için AKP ve MHP’nin yaptığı itirazları karara bağlayacak. YSK’nin en geç 3 Mayıs Cuma günü kararını vermesi bekleniyor

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart’taki yerel seçimin ardından AKP ile MHP’nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK’nin araştırılmasını istediği konuları araştırırken, araştırma sonuçlarının bugünden itibaren YSK’ye ulaştırılması öngörülüyor. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.


 
YSK, 23 Nisan’da verdiği ara kararla AKP’nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre tanımıştı.

Kurul, AKP’nin verdiği ek dilekçe gereği, 26 Nisan’da da İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar verdi. Böylelikle, AKP’nin iddiaları doğrultusunda İstanbul’daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırıldı. MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan’da ara karar veren YSK, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından, MHP’nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istemişti. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK’nin araştırılmasını istediği konuları araştırdı. Kurullara verilen beşer günlük süre gereği araştırma sonuçlarının bu hafta başından itibaren YSK’ye ulaştırılması öngörülüyor.

En geç 3 Mayıs Cuma
İstanbul’daki bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için verilen beşer günlük sürenin tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.
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