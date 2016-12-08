Saray'ın 'FG' takıntısı...

ARAÇ SAHİPLERİNE SORUŞTURMA





Sözcü'nün haberine göre; Ağustos ayında, ‘FG' plakaların toplatılacağı duyuruldu. Türkiye genelinde kullanılan tüm sivil ve kamu araçlarındaki FG plakalar incelenerek, sahiplerinin "cemaat" ile bağlantılı olup olmadığı araştırıldı. 5 ay geçmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı'na ait 11 taşıtın plakasında “FG” harfleri bulunduğu ortaya çıktı!





Geçtiğimiz günlerde Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) Cumhurbaşkanlığı'na ait araçların kasko ve zorunlu trafik sigortası yaptırılmasına ilişkin çıkılan ihalede, araçların plakaları paylaşıldı. Listede “FG” kodlu saraya ait farklı marka ve modellerde 11 taşıt bulunduğu anlaşıldı.





SARAY ENVANTERİNE 92 ARAÇ DAHA İLAVE EDİLDİ





Cumhurbaşkanlığı'nın 2016 yılı bütçesinde sarayın 50 araç alacağı açıklanmıştı. Ancak belirlenen sayının üzerinde satın alma yapıldı. Bu yıl sarayın envanterine 92 taşıt daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı bu araçların kaskosu için ihaleye çıktı. İhale envanterinde “268 araç için kasko” bilgisi yer aldı. Saray 2014 yılında 136, 2015'te 176, 2016'da ise 268 araç için kasko alım ihalesine çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; “Bir ailede 2-3 araba olması israf ekonomisidir” demişti.





Taşıtların 10'u her biri 144 bin lira olan makam otomobili, 2'si zırhlı otomobil, 6'sı cinsi ve fiyatı Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek özel araçlar, 20'si binek otomobil, geri kalanı da servislerde kullanılmak üzere minibüs ve otobüs türü araçlar.