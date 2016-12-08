Samanyolu Haber /Spor / Olcan Adın'la ilgili şoke eden detay /08 Aralık 2016 14:58

Olcan Adın'la ilgili şoke eden detay

Sezon başında Galatasaray'dan olaylı biçimde ayrılan Olcan Adın'la ilgili şoke edici bir detay ortaya çıktı...

Olcan Adın'la ilgili şoke eden detay

Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı Olcan Adın'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı... 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen transferin son gününde mukavelesi tek taraflı olarak feshedilen tecrübeli futbolcu, aradan geçen 4 ayda kulüp bulamadı.

HİÇ OYNAMADI AMA OCAK'TA G.SARAY'DAN 3.2 MİLYON TL ALACAK

Olcan Adın yeni bir takımla anlaşamadığı için, tek taraflı feshedilen mukavelesinde yer alan yıllık 1.8 milyon Euro'luk ücretin yarısı olan 900 bin Euro'yu (3.2 milyon Euro) Galatasaray'dan alacak. Sarı kırmızılı kulübün zararı bununla da kalmayacak...

Olcan Adın önümüzdeki 2 yıl içinde de kulüp bulamazsa, topa dahi vurmadan Galatasaray ile yaptığı sözleşmede yer alan 3.7 milyon Euro'yu da (13.3 milyon TL) alacak. Galatasaray'dan yılda 1.8 milyon Euro alması gereken Olcan, yeni transfer olacağı kulübünde daha az bir paraya imza atarsa, aradaki farkı da sarı kırmızılılar ödeyecek.

GALATASARAY'DA 84 MAÇ OYNADI

Galatasaray, 2014 Temmuz ayında transfer ettiği Olcan Adın için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Milli futbolcu 2 sezon oynadıktan sonra sarı kırmızılı takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Olcan Adın, Galatasaray'da toplam 84 resmi maç oynarken, bu karşılaşmalarda 9 gol attı, 11 asist yaptı.
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