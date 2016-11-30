Samanyolu Haber /Gündem / Dün "refah" bugün "israf" /30 Kasım 2016 11:37

Dün "refah" bugün "israf"

Türkiye çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün halka tasarruf çağrısı yaparak "Şu anda hayata baktığımız zaman ne yazık ki israf ekonomisi almış başını gidiyor. Bir ailenin içinde bir tane araba değil bakıyorsunuz iki tane, üç tane araba var, hanımda, çocukta, çocuklarda... Hepsinde arabalar... Bunun adı israf ekonomisidir" dedi. Oysa aynı Erdoğan 7 ay önce tam zıddı şeyler söylüyordu.

Dün "refah" bugün "israf"

Dün "refah" bugün "israf"

Ekonomik kriz Türkiye'de çok sert bir şekilde hissediyor. AKP iktidarı uzun süre krizi dillendirmekten kaçınsa da son günlerde açıktan açığa krizin olduğunu ifade etmeye başladılar ve halktan ekonomik kriz için önlemler alınmasını istediler. Son olarak Numan Kurtulmuş ekonomik krizin boyutunu gözler önüne sermiş ve 'Gıda ve su sıkınıtısı yaşanabilir' demişti.
Cumurbaşkanı Erdoğan da ekonomik kriz için önlem alınmasını istedi ve yurttaşların fazla harcamalarına kızdı. Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında "Şu anda hayata baktığımız zaman ne yazık ki israf ekonomisi almış başını gidiyor. Bir ailenin içinde bir tane araba değil bakıyorsunuz iki tane, üç tane araba var, hanımda, çocukta, çocuklarda... Hepsinde arabalar... Bunun adı israf ekonomisidir" dedi.
 
Ancak aynı Erdoğan 7 ay önce yaptığı açıklamasında bu ifadelerin tam tersini söylemişti.
 
Erdoğan Nisan ayında, her evin önünde iki üç arabanın olmasının bir refah ülkesi olduğunun göstergesi olarak nitelemiş "Artık refah ülkesi bir Türkiye var. Evde beyefendinin de hanımın da birer arabası var. Delikanlı büyüdüyse araba istiyor bir araba da ona. Bir daireye bir araç hesap edilirdi artık 2-3 araç hesabı yapılıyor." demişti.

Haberdar
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