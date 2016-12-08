28 Şubat mağduru milletvekili gözaltına alınıp bırakıldı!

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen eylem esnasında gözaltına alındı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "İfadesini verdikten sonra serbest bırakılmış durumda" dedi.

Başörtü mücadelesinin öncü isimlerinden biri olan Hüda Kaya'nın 28 Şubat döneminde yazdığı yazı nedeniyle kendisi ve kızları yıllarca hapis yattı.



Muhafazakar entelijansiyasının tanınan ismi Kaya, 1980 öncesinde fikren ve fiilen sıkı bir ülkücü olarak kendisini tanımlamaktaydı. 18 yaşında ilk kez Kur'an ile tanışan Hüda Kaya, hayatına yeni bir yön çizmeye karar vererek başörtü takmaya karar verdi.





Iraklı bir Türkiye vatandaşıyla evlendi ve bu evlililkten üç kızı ile iki oğlu oldu. 9 yıllık evliliğini sonlandıran Hüda Kaya, boşandıktan sonra Malatya'da yaşamaya başladı.





Malatya'da küçük bir dükkan sahibi olan Hüda Kaya, aynı zamanda şehirde tefsir çalışmaları ile ilgilendi, sosyal, kültürel ve temel insan hakları ile ilgili gönüllü hizmetlerde bulundu ve yerel radyo programları çalışmaları gerçekleştirdi.







Hüda Kaya, kendi yaşamının merkezine koyduğu siyasi ideali, başörtüsü yasağı olarak tanımladı. Kaya, bunu sadece bir inanç meselesi olarak değil, kadınların tercihine yönelik bir zincir olarak da görüyor. Bu yasak konusunda da çeşitli dergilerde yazılar yazdı.





28 Şubat geldiğinde ise Hüda Kaya'nın artık sözleri bitirilmek istendi. Malatya'da İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başörütü yasağı eylemlerinde ön saflarda yerini alan Kaya, kendi yazdığı "Ulusal Bir Heyecan Gecesi ve Başörtüsü" başlıklı yazısına açılan dava yüzünden işinden evine dönerken sokakta gözaltına alınıp tutuklandı.







Bir gün sonra ise Malatya’nın Akpınar Meydanı'nda gözaltına alınan 13 yaşındaki oğlu Muhammed Cihad da tutuklandı. Düşünce suçu olarak bilinen 312. maddeden DGM’de yargılanan Hüda Kaya, 20 ay cezaevinde kaldı.