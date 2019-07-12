Samanyolu Haber /Ekonomi / Sanayide çarklar ağır-aksak /12 Temmuz 2019 10:30

Sanayide çarklar ağır-aksak

Ekonomik krizde ağır yara alan sanayide toparlanma ağır-aksak. Sanayi üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde yüzde 1,3 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 1,3 azaldı, nisan ayına göre ise yüzde 1,3 arttı. 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ NİSAN AYINA GÖRE YÜZDE 1 ARTTI

2019 yılı mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.
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