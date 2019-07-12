Hakkında 63 dava açılan gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı

Ankara’da evinde öğlen saatlerinde gözaltına alınan ve hakkında “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Aykol, Sincan Batı Adliyesi’ne götürüldü. Burada hakkındaki hükmün yüzüne okunması sonrası Aykol tutuklandı.



HAKKINDA 63 DAVA VAR



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ocak 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılan gazeteci Aykol’a 3 yıl 9 ay hapis, Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni olan Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran ile birlikte gazetenin yazarları olan Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi'ye 1 yıl 6'şar ay hapis cezaları verilmişti.

Aykol ve diğer gazetecilere verilen bu cezaların ardından gazetecilerin avukatları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi’ne itiraz başvurusunda bulunmuştu.





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 29 Kasım 2018 tarihinde başvuruların esastan reddine karar vererek, verilen cezaları onamıştı.

Gazeteci Aykol hakkında açılan 63 dava bulunurken, bazı davaları da İstinaf mahkemelerinde devam ediyor.