Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz de o marka da satıldı /11 Temmuz 2019 10:57

Kriz de o marka da satıldı

Ekonomik krizde şirketler birer birer satılıyor. Filli Boya'nın sahibi Betek Boya Japon Nippon Paint tarafından devralındı. Şirketin 1 milyar liraya yakın borcu vardı.

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Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı.

İşlemin mali danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan’da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti.

BORÇLARI İLE BİRLİKTE 1,4 MİLYAR TL'YE DEVRALDI

Nippon’un beyanına göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1,4 milyar TL olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2,39 milyar TL olarak belirlendi.

Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi maksadıyla Betek Boya’da sermaye artışına gidecek.
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