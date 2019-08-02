Böyle bir kriz görülmedi...

SAMANYOLUHABER- Otomotiv sektörü turizm, inşaat ve tarım sezonunun ortasında, temmuz ayında adeta çakıldı.





Temmuzda toplam 17 bin 927 adet otomobil ve hafif ticari taşıt satılabildi. Geçen yıl ise aynı kalemde satış adeti 52 bin 734 seviyesindeydi. Bir yıl öncesine göre satışlar yüzde 66 azaldı.





81 İLDE BİR AYDA SADECE 15 BİN 398 OTOMOBİL SATILDI





2019 yılı temmuz ayında otomobil satışları yüzde 63,36 azalarak 15 bin 398 adet olarak tahakkuk etti. Geçen sene 42 bin 24 otomobil satılmıştı.





Hafif ticari taşıt satışları ise yüzde 76,39 azalarak 2 bin 529 adet seviyesine geriledi. Geçen sene 10 bin 710 adet satışa imza atılmıştı.





HAFİF TİCARİDE OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE YÜZDE 53





Otomobil satışları, 2019 yılı ilk yedi ayında geçen yıla göre yüzde 45,96 azaldı ve 171 bin 776 adet seviyesine indi. Geçen yıl aynı dönemde satış rakamı 317 bin 794 adet idi.

Hafif ticari araç pazarı ise ilk yedi ayda geçen yıla kıyasla yüzde 53,17 azaldı. Ocak-temmuz döneminde 41 bin 295 adet ticari taşıt satıldı. 2018 yılı aynı dönemde 88 bin 188 adet satış tahakkuk etmişti.





Türkiye'de sektörde faaliyet gösteren markaların üye olduğu Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yılında otomotiv sektöründe toplam satışların 340 bin ila 380 bin adet aralığına gerilemesini bekliyor.





Satışlar 2018 yılında 634 bin adet seviyesine gerilemişti.







