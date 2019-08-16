Samanyolu Haber /Gündem / Eski milletvekilinden Dam Meydanı’nda “Tutsak Bebeklere Özgürlük” eylemi /16 Ağustos 2019 10:39

Eski milletvekilinden Dam Meydanı’nda “Tutsak Bebeklere Özgürlük” eylemi

Türkiye’de 0-5 yaş arası 864 bebek ve çocuğun annesiyle birlikte cezaevlerinde kalması Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi.

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN - TR724.COM

25. ve 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Amsterdam’da Özgürlüğün simgesi Dam Meydanı’nda “Tutsak Bebeklere Özgürlük” eylemi yaptı.

 Türkiye’de 0-5 yaş arası 864 bebek ve çocuğun annesiyle birlikte cezaevlerinde kalması Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi.


Eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, tutsak bebeklerin ve annelerinin serbest bırakılması için çağrı yaptı. Aslan, Dam Meydanı’ndaki Kraliyet Sarayı önünde Türkçe ve İngilizce “Bebeklere Özgürlük”, “Freedom For Babies” yazılı pankart açtı.

Çevreden geçenlerin dikkatini çeken tek kişilik eylemi sosyal medya hesabından duyuran Aslan’a destek mesajları geldi.


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