Eski milletvekilinden Dam Meydanı’nda “Tutsak Bebeklere Özgürlük” eylemi

BASRİ DOĞAN - TR724.COM





25. ve 26. dönem Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Amsterdam’da Özgürlüğün simgesi Dam Meydanı’nda “Tutsak Bebeklere Özgürlük” eylemi yaptı.





Türkiye’de 0-5 yaş arası 864 bebek ve çocuğun annesiyle birlikte cezaevlerinde kalması Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi.









Eski milletvekili Mehmet Ali Aslan, tutsak bebeklerin ve annelerinin serbest bırakılması için çağrı yaptı. Aslan, Dam Meydanı’ndaki Kraliyet Sarayı önünde Türkçe ve İngilizce “Bebeklere Özgürlük”, “Freedom For Babies” yazılı pankart açtı.





Çevreden geçenlerin dikkatini çeken tek kişilik eylemi sosyal medya hesabından duyuran Aslan’a destek mesajları geldi.







