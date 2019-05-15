8,5 aydır tutuklu hamile Hatice Şahnaz’ın annesi konuştu

Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde 8,5 aydır tutuklu bulunan hamile Hatice Şahnaz’ın (28) eşi ve annesi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Youtube üzerinden yayın yapan kanalı ÖFG TV’ye konuk oldu.







İnsan hakları ve cezaevlerindeki hak ihlallerini her salı günü saat 21.00’de ağırladığı konuklarla gündeme getiren Gergerlioğlu, hamilelik sürecini cezaevinde geçiren ve doğumuna beş günü kalan Hatice Şahnaz’ı serbest bırakın çağrısı yaptı. Anne Cennet Kandemir ise, 15 Temmuz’dan bu yana mağdur edilen bir aile olarak yaşadıklarını anlattı.













‘İNSANLIK BU MU, İSLAM BU MU?’





Hatice Şahnaz Annesi Cennet Kandemir, “Bankasya hesap ücreti almıyor diye oradan kızıma 50 tl 60 tl gönderiyordum. Başka bankadan yatırsam para kesiyorlardı eline bir şey geçmiyordu. İnsanlık bu mu? İslam memleketi diyorlar. İslam bu mu?” dedi.





‘KIZIM TEZGAHTARLIK, BAKICILIK YAPARAK OKUDU’





Anne Cennet Kandemir şunları söyledi:





“Benim eşim inşaatta çalışıyor. Hatice ve ablası aynı dönemde üniversiteyi kazandılar. Kızım tezgahtarlık yaparak, bakıcılık yaparak okudu. Bir gün polis geldi onu alıp götürdü. Birileri ifadede adını söylemiş. Zorluklarla okuttum ben onları. Benim okumam yazmam yok. Kızlarım okusun ayakta dursun çok istedim.













‘SİYASETÇİLER CEZAEVLERİNE BAKSINLAR’





Hakim ilk duruşmada ceza verdi. Kızım mahkemede titriyordu. Doğuma az kaldı, kızımın serbest bırakılmasını istiyoruz. İnşallah bu programın faydası olur. Görüşlere gittiğimde görüyorum, 5-6 çocuk geliyor, annelerine sarılmak istiyorlar. Camın arkasında sarılamıyorlar. Telefona yetişemiyorlar. İsteğim bütün çocuklar annelerine kavuşsun. Allah herkese merhamet versin! Ne diyeyim bilmiyorum. Siyasetçiler seçimleri bıraksınlar, halkın sıkıntılarına, cezaevlerine baksınlar!





‘KIZIM İLK KEZ ANNE OLACAK, ÇOK ENDİŞELİ’





Kızım cezaevinde haliyle çok endişeli. İlk kez anne oluyor. Nasıl doğum yapacağım diye çok endişeli. Nasıl büyüteceğim diyor. Sesimizi duyan yok. Mağdur muyuz mağdur mu ediliyor bilmiyorum. Benim kızım karınca incitmez.



