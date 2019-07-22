Samanyolu Haber /Gündem / WSJ: Trump yaptırım uygulamayacağına dair Erdoğan'a söz verdi /22 Temmuz 2019 09:21

WSJ: Trump yaptırım uygulamayacağına dair Erdoğan'a söz verdi

Wall Street Journal gazetesinin kulis haberine göre ABD Başkanı Donald Trump danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu konuda güvence verdi.

SHABER3.COM

ABD'nin yasama organı Türkiye'nin S-400 alma kararı vermesinden bu yana konuya sert tepki verirken, Rus yapımı hava savunma sistemlerinin sevkiyatının başlamasının ardından yaptırım girişimlerini hızlandırmıştı. Senatörler Rick Scott ve Todd Young geçen hafta sunduğu tasarıda Türkiye'yi kınamış ve Beyaz Saray'ın yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.

T24'te yer alan ve WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO ülkelerinden yetkililere Türkiye'ye bu haftanın ilk günlerinde yaptırım uygulanabileceğini söyledi. 

Muhabirler Vivian Salama ve Ian Talley'nin tartışmalara tanık olan kaynaklardan aktardığına göre ise Trump, yaptırım uygulamaktan yana değil. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ve Bolton'un Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini düşündüğü de aktarıldı.

CAATSA yaptırımların ne zaman uygulanacağıyla ilgi bir takvim belirlemiyor, dolayısıyla Trump yaptırım yönünde verilecek bir kararda uygulamaları erteleyebilir. Kongre alınan önlemlerin çok hafif olduğu sonucuna varırsa "daha güçlü önlemler alma" hakkına sahip. 

Pentagon, geçen hafta Türkiye'yi S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarma kararı almışı. 

Trump, yarın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye yönelik yaptırımlara yönelik bir toplantı gerçekleştirecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WSJ: Trump yaptırım uygulamayacağına dair Erdoğan'a... Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:14