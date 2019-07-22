WSJ: Trump yaptırım uygulamayacağına dair Erdoğan'a söz verdi

ABD'nin yasama organı Türkiye'nin S-400 alma kararı vermesinden bu yana konuya sert tepki verirken, Rus yapımı hava savunma sistemlerinin sevkiyatının başlamasının ardından yaptırım girişimlerini hızlandırmıştı. Senatörler Rick Scott ve Todd Young geçen hafta sunduğu tasarıda Türkiye'yi kınamış ve Beyaz Saray'ın yaptırım uygulaması çağrısında bulunmuştu.







T24'te yer alan ve WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton cuma günü bazı NATO ülkelerinden yetkililere Türkiye'ye bu haftanın ilk günlerinde yaptırım uygulanabileceğini söyledi.





Muhabirler Vivian Salama ve Ian Talley'nin tartışmalara tanık olan kaynaklardan aktardığına göre ise Trump, yaptırım uygulamaktan yana değil. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ve Bolton'un Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini düşündüğü de aktarıldı.





CAATSA yaptırımların ne zaman uygulanacağıyla ilgi bir takvim belirlemiyor, dolayısıyla Trump yaptırım yönünde verilecek bir kararda uygulamaları erteleyebilir. Kongre alınan önlemlerin çok hafif olduğu sonucuna varırsa "daha güçlü önlemler alma" hakkına sahip.





Pentagon, geçen hafta Türkiye'yi S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarma kararı almışı.





Trump, yarın Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye yönelik yaptırımlara yönelik bir toplantı gerçekleştirecek.