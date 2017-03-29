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Sabancı suikasti sanığına 3 müebbet istendi
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Sabancı suikasti sanığına 3 müebbet istendi
/
29 Mart 2017 12:11
Sabancı suikasti sanığına 3 müebbet istendi
Sabancı suikastı davasında tutuklu bulunan İsmail Akkol hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.
SHABER3.COM
Sabancı suikastı davasında savcı, tutuklu sanık İsmail Akkol hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
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