Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Şık'ı tutuklatan Anadolu Ajansı muhabiri kim? /29 Mart 2017 11:50

Ahmet Şık'ı tutuklatan Anadolu Ajansı muhabiri kim?

Ahmet Şık'ı tutuklatan ihbarcı Anadolu ajansı muhabiri çıktı. Bimer'e mail yollayan AA muhabirinin kimliği, soruşturma dosyası davaya dönüşünce tüm ihbarcılar gibi ortaya çıktı.

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Gazeteci Ahmet Şık'ın 89 günü bulan tutukluluğuna ilişkin soruşturma dosyasındaki bir belgeye göre, 28 Kasım 2015’te Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarda Ahmet Şık’ın mesajları için "Allah rızası için inceleyin" deniyor. Dosyaya göre ihbarcı Anadolu Ajansı muhabiri K.K.. 

Cumhuriyet gazetesinintelefonla ulaştığı Anadolu ajansı muhabiri önce "Hatırlamıyorum" sonra da "Ben değilim" dedi. Cumhuriyet muhabiri, bu durumda sahte bir ihbar söz konusu olduğunu yazacağını söylediğinde "Ajans yöneticileri ile konuşup arayacağım" dedi ancak, dönüş yapmadı. 

ADAM DEVLETİ ALENEN TEHDİT EDİYOR

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre AA muhabiri K.K, 28 Kasım 2015 tarihinde BİMER’e Ahmet Şık’ın Twitter hesabını ihbar etti. K.K’nin ihbar metninde “Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden kendisini gazeteci olarak tanımlayan xxxxxxyandex.com mail adresli, Ahmet Şık isimli kişinin attığı tweet’lere bakılmasını talep ediyorum. Çünkü adam alenen devleti tehdit ediyor ve bence teröre destek veren içerikler paylaşıyor. Sahmetsahmet kullanıcı adını kullanan şahsı Allah rızası için inceleyin.” ifadesini kullanıldığı belirtiliyor.
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