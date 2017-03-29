Samanyolu Haber /Eğitim / YGS sonuçları gösterdi ki MEB resmen çakıldı /29 Mart 2017 12:21

YGS sonuçları gösterdi ki MEB resmen çakıldı

ÖYSM'nin açıkladığı YGS istatistiklerine göre bu sene 38 bin 482 aday bir net bile yapamadı. Bu rakam geçen seneye göre 6 bin artış anlamına geliyor. Matematik doğru ortalaması ise 7.8'den 5.1'e düştü

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ÖSYM tarafından YGS istatistikleri açıklandı. Bu sene 38 bin aday sınavda sıfır çekerken, matematikte ortalama 7.8’den 5.128’e düştü.

Geçen yıl 32 bin 983 aday sıfır çekerken bu sene bu sayı yaklaşık 6 bin artmış oldu.

Türkçe testinde ortalama 19.1’den 17.278’e düştü. Temel matematikte ortalama 7.8’den 5.128’e düştü, fen bilimlerinde ise geçen yılki 4.6’lık ortalama 4.611 ile aynı kaldı. Sosyal bilimlerde geçen yıl 10.7 olan ortalama 12.308’e yükseldi. 

AKP'nin 3 yıldır eğitimde bir yandan yaz-boz tahtasına çevirdiği sistem ve 3 bine yakın dershanenin kapatılması bu başarısızlıkta birinci etken oldu. Yaklaşık 50 bin öğretmenin ihracı ve kapatılan bin özel okulla binlerce etüd merkezinin bulunduğu Türkiye'de mevcut duruma bakıldığında tablonun önümüzdeki yıllarda daha da ağırlaşacağı belirtiliyor
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