Samanyolu Haber /Gündem / Suikastçi polis memuru çıktı /19 Aralık 2016 21:00

Suikastçi polis memuru çıktı

Ankara'da Büyükelçiyi vuran saldırganın polis memuru olduğu belirtildi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde tekbir getiren ve Türkçe sloganlar atan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Büyükelçi Karlov'un katıldığı serginin açıldığı binaya polis kimliğiyle girdiği belirtilen saldırganın 1994 Aydın Söke doğumlu Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirtildi



RUSLAR BM'YE TAŞIYACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne Karlov'a düzenlenen saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündemine taşınacağını ifade etti.

Foto Kaynak / Twitter
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