Saldırıya ilişkin haberlere yayın yasağı ve sosyal medyaya yavaşlatma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyurdu.



Ancak havuz medyası saldırı ile ilgili haber ve yorumlara devam ettiği görülüyor

SOSYAL MEDYA ENGELLENDİ

Türkiye'de saldırının ardından Facebook ve Twitter yavaşlatıldı.

Rus Büyükelçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından soyal medyaya erişim yavaşladı. Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov bir sergi sırasında uğradığı silahlı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Silahlı suikasti takip eden saatlerde sosyal medya sitelerinde ve internette yavaşlama oldu ve hatta bazı bölgelerden giriş yapılamamaktadır.

Mobil cihazlardan Twitter ve Facebook’a girilemediğini iddia eden bazı internet kullanıcıları aynı zamanda diğer sitelere girmekte de zorluk yaşandığını söyledi.