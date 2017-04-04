Rusya'daki terör saldırısının ardında kim var?

Interfax haber ajansı, saldırganın büyük ihtimalle Kırgızistan doğumlu olduğunu bildirdi.







AFP haber ajansı ise Kırgız güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, saldırı şüphelisinin, 1995 yılı doğumlu Akbarzhon Jalilov olduğunu duyurdu.





St. Petersburg kentinde dün iki metro durağı arasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Rusya'nın Interfax haber ajansı ismini vermediği bir emniyet kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırının radikal İslamcı örgütlerle bağı olan bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini yazdı.





Saldırının "terör saldırısı" olduğu doğrulandı, ancak kaynağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.





TASS haber ajansına göre resmi soruşturma biri kadın biri erkek olmak üzere iki Orta Asyalının saldırıda rol oynadığını doğruluyor.



Kaynak "Emniyet yetkililerinin gözüne CCTV kamera kayıtlarını izlerken takıldılar. Kimlikleri belirlendi" dedi.

Ancak bu bilgiler henüz resmi ağızlardan doğrulanmadı.





Saldırıyı şimdiye kadar hiçbir örgüt üstlenmedi, ancak saldırı, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye savaşında cihatçılara yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle Rusya'da saldırılar düzenlenmesi çağrısının ardından geldi.