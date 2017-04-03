O tweetten bir yıl sonra Moskova Metrosu'nda patlama!





El Kaide üyesi olmaktan ve Alevilere yönelik katliam çağrısı yapmaktan 2 kez gözaltına alınıp serbest kalan Abdülkadir Şen'in Aralık ayında attığı twit şöyle:













Abdülkadir Şen, Halep’in Suriye ordusunun eline geçmesinin ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:





“Cemevi, Ali, insana saygı, Madımak, hoşgörü diyen ne kadar namussuz mezhepçi varsa Halep’te katillerle beraber. Lanetliler topluluğu…”, “Ey Halep’te çocukları, kadınları, sivilleri korkakça bombalayan rejimi savunan mezhepçiler: Sizi bu coğrafyada yeni Malazgirtler bekliyor”, “Bu coğrafyanın her köşesinde bir Malazgirt yaşanacak. Şah İsmail’in bağnaz mezhepçi piçleri hesap verecek. Şahlaştınız Yavuzlaşacağız”, “Suriye direnişi başarısız olursa savaş Anadolu’da Şahİismail’in mezhepçi vahşileriyle yaşanacak. Herkes hesabını buna göre yapsın”, “Herkes Rus konsolosluğuna gitsin, Ben de oradayım. Mecusi İran’ı ise asla unutmayın. Bu katliam Caferi/Şii haçlı ortaklığı ile yapıldı.”





Muş Alparslan Üniversitesi’nde görevli akademisyen Abdülkadir Şen'in Ocak 2014'te El Kaide Operasyonu'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şen, kısa süre sonra serbest kalırken operasyonu yapan başta emniyet müdürü Serdar Bayraktutan olmak üzere terör polisleri "Cemaatçi" suçlamasıyla tutuklanıp cezavine kondu.

