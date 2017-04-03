Rusya’da metroda patlama... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro istasyonunda bir trenin vagonunda patlama yaşandı. Patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı.







Rusya’nın TASS haber ajansına göre patlama kentin önemli noktalarından biri olan Sennaya Meydanı’ndaki metro istasyonunda yaşandı. Olayın yaşandığı mavi hattaki yedi metro istasyonu önlem olarak kapatıldı.





Ajans, olaya parça tesirli patlayıcının neden olduğunu duyurdu.

Olay sonrasında çekilen ve Twitter’a yüklenen fotoğraflarda bir vagonun zarar gördüğü ve istasyonun yoğun bir dumanla kaplı olduğu görülüyor.