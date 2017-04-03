Samanyolu Haber /Dünya / Rusya’da metroda patlama... Çok sayıda ölü ve yaralı var! /03 Nisan 2017 15:15

Rusya’da metroda patlama... Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir metro istasyonunda patlama yaşandı.

Moskova'da metroda patlama

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro istasyonunda bir trenin vagonunda patlama yaşandı. Patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı.

Rusya’nın TASS haber ajansına göre patlama kentin önemli noktalarından biri olan Sennaya Meydanı’ndaki metro istasyonunda yaşandı. Olayın yaşandığı mavi hattaki yedi metro istasyonu önlem olarak kapatıldı.

 Ajans, olaya parça tesirli patlayıcının neden olduğunu duyurdu.
Olay sonrasında çekilen ve Twitter’a yüklenen fotoğraflarda bir vagonun zarar gördüğü ve istasyonun yoğun bir dumanla kaplı olduğu görülüyor.



Olay sonrasında çekilen ve Twitter’a yüklenen fotoğraflarda bir vagonun zarar gördüğü ve istasyonun yoğun bir dumanla kaplı olduğu görülüyor. 


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