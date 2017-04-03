Samanyolu Haber /Dünya / İşte o bombacı /03 Nisan 2017 19:42

İşte o bombacı

Rusya'da metroda dehşet anları... St Petersburg kentinde metroda parça tesirli bomba patladı. Rusya Sağlık Bakanı, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sırasında Rus lideri Putin de St. Petersburg'da bulunuyordu. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı patlamanın nedenini terör saldırısı olarak açıkladı. Saldırıda çanta içine yerleştirilmiş parça tesirli bomba kullanıldığı, vagondaki ikinci bir bombanın da imha edildiği duyuruldu.

Moskova'da metroda patlama

 Rusya'nın St Petersburg kentinde bugün metroda bomba patladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.  Patlama saat 14.30'te mavi hattaki "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşandı. Bir vagonda bomba patladı. Interfax, ana patlamanın ardından başka bir patlamanın kontrollü olarak meydana geldiğini bildirdi, olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığı aktarıldı. 

'MAKİNİST DAHA ÇOK ÖLÜMÜN ÖNÜNE GEÇTİ'

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, St. Petersburg metrosundaki patlamanın iki istasyon arasında gerçekleştiğini ve makinistin treni durdurmayarak doğru bir karar aldığını söyledi. Petrenko,  St. Petersburg'da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmada elde edilen ilk bilgileri paylaştı. Vagona yerleştirilen bombanın tren Sennaya Meydanı ile Teknoloji Enstitüsü arasında hareket halindeyken patladığını aktaran Petrenko, "Makinist treni durdurmayarak doğru bir karar aldı. Trenin istasyona kadar ilerlemesi tahliyeyi kolaylaştırarak, ölü sayısının artmasını engelledi." dedi.     

SAĞLIK BAKANLIĞI: 10 ÖLÜ, 47 YARALI

Petrenko, patlamayla ilgili terör saldırısı maddesinden soruşturma başlatıldığını ancak her ihtimalin değerlendirildiğini ifade etti.Bu arada, Rusya Sağlık Bakanı Skvortsova, patlamada 10 kişinin öldüğünü, altısı ağır 47 kişinin yaralandığını söyledi.      

ZANLININ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Rus televizyonu REN, metrodaki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin fotoğrafını paylaştı. Terör zanlısının metroda bomba yüklü sırt çantasını bırakıp kaçtığı iddia edildi.  

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in patlamanın ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Putin şunları söyledi: "St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. Patlamanın nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali değerlendiriyoruz."
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