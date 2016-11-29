Sahi biz Suriye'ye neden girdik?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde devam eden Fırat Kalkanı harekatına ilişkin yaptığı son açıklamada "Biz Suriye'ye Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik" dedi.



DAHA ÖNCE "TERÖRLE MÜCADALE İÇİN GİRDİK" DEMİŞTİ





Erdoğan Fırat Kalkanıyla ilgili Ekim ayında yaptığı açıklamada "Bizim terörizm karşısındaki hassasiyetimiz herkesten fazladır, herkesten farklıdır. Biz çok uzun süre sabrettik. Aylarca bizim topraklarımıza roketler atıldı.En son Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit ettiler. Bu insanları ziyaret ettiğimde hala tebessüm edebiliyorlar. Milletin sorumluluğunu almış birisi olarak hala durabilir misiniz bu manzara karşısında. Dedik artık duramayız ve ÖSO ile Suriye'ye girdik." ifadelerini kullanmıştı.

BİR BAŞKA KONUŞMASINDA DA "GÜVENLİ BÖLGE İÇİN GİRDİK" DEMİŞTİ





Erdoğan bir başka konuşmasında da Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacının 'nefsi müdafaa' olduğunu açıklamış ve güvenli bölge kurmak için girdiklerini açıklamıştı. Erdoğan "Bizim Suriye'ye olan sınırımız 911 kilometredir. Fakat Suriye ile yakından uzaktan alakası olmayanların Suriye'ye girmesi hak, bize gelince, 'Sizi katil Esed çağırmadı ki nasıl oraya gidersiniz?' diyorlar. Kusura bakmayın gideriz. Çünkü eğer biz terör tehdidi altındaysak eğer bizi o ülke havan toplarıyla, roketlerle tehdit ediyorsa gideriz. Bunun hukukta zaten tabirlerini siz daha iyi bilirsiniz. Nefsi müdafaa mı dersiniz ne derseniz deyin. Ve girdik." ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN: ZALİM ESED'İN HÜKÜMRANLIĞINI BİTİRMEK İÇİN GİRDİK





Erdoğan'dan bugün ilginç bir çıkış geldi. Daha önce 'kimsenin toprağında gözümüz yok' diyen Erdoğan bu sefer “Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil” dedi.







Tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde Türkiye'nin sınır ötesi harekatının temel amacının ne olduğunun henüz bilinmediği belirtiliyor.





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