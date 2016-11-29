Samanyolu Haber /Gündem / Sahi biz Suriye'ye neden girdik? /29 Kasım 2016 17:57

Sahi biz Suriye'ye neden girdik?

Sınırın ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı 4 aydır devam ediyor. Harekat ÖSO ile birlikte gerçekleşen harekata dair çok fazla ayrıntı bilinmiyor. Kamuoyu harekatla ilgili Hükümetin açıklamalarından ötesini bilmiyor.

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde devam eden Fırat Kalkanı harekatına ilişkin yaptığı son açıklamada "Biz Suriye'ye Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik" dedi.
 
DAHA ÖNCE "TERÖRLE MÜCADALE İÇİN GİRDİK" DEMİŞTİ

Erdoğan Fırat Kalkanıyla ilgili Ekim ayında yaptığı açıklamada "Bizim terörizm karşısındaki hassasiyetimiz herkesten fazladır, herkesten farklıdır. Biz çok uzun süre sabrettik. Aylarca bizim topraklarımıza roketler atıldı.En son Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit ettiler. Bu insanları ziyaret ettiğimde hala tebessüm edebiliyorlar. Milletin sorumluluğunu almış birisi olarak hala durabilir misiniz bu manzara karşısında. Dedik artık duramayız ve ÖSO ile Suriye'ye girdik." ifadelerini kullanmıştı.
 
BİR BAŞKA KONUŞMASINDA DA "GÜVENLİ BÖLGE İÇİN GİRDİK" DEMİŞTİ

Erdoğan bir başka konuşmasında da Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacının 'nefsi müdafaa' olduğunu açıklamış ve güvenli bölge kurmak için girdiklerini açıklamıştı. Erdoğan "Bizim Suriye'ye olan sınırımız 911 kilometredir. Fakat Suriye ile yakından uzaktan alakası olmayanların Suriye'ye girmesi hak, bize gelince, 'Sizi katil Esed çağırmadı ki nasıl oraya gidersiniz?' diyorlar. Kusura bakmayın gideriz. Çünkü eğer biz terör tehdidi altındaysak eğer bizi o ülke havan toplarıyla, roketlerle tehdit ediyorsa gideriz. Bunun hukukta zaten tabirlerini siz daha iyi bilirsiniz. Nefsi müdafaa mı dersiniz ne derseniz deyin. Ve girdik."  ifadelerini kullanmıştı.
 
BUGÜN: ZALİM ESED'İN HÜKÜMRANLIĞINI BİTİRMEK İÇİN GİRDİK

 Erdoğan'dan bugün ilginç bir çıkış geldi. Daha önce 'kimsenin toprağında gözümüz yok' diyen Erdoğan bu sefer  “Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil” dedi. 

Tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde Türkiye'nin sınır ötesi harekatının temel amacının ne olduğunun henüz bilinmediği belirtiliyor.

Haberdar
<< Önceki Haber Sahi biz Suriye'ye neden girdik? Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:56:32