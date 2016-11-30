Dış ticaret açığı büyüdü





Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Ekim ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 0.5 artarak 17 milyar 4 milyon dolara yükseldi.





Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı da geçin yılın Ekim ayındaki yüzde 78.3 düzeyinden, yüzde 75.5'e düştü.





Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı Ekim ayında da sürdü ve geçen yılın aynı ayında yüzde 47.3 olan payı bu yıl yüzde 48.4'e yükseldi. Buna karşılık, AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 0.8 azalarak 6 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Almanya'ya yapılan ihracat ayında 1 milyar 308 milyon dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere 1 milyar 49 milyon dolar, Irak 774 milyon dolar ve İtalya da 739 milyon dolar ile izledi.





İthaltta ise ilk sırayı 2 milyar 214 milyon dolar ile Çin aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya 1 milyar 757 milyon dolar, Rusya 1 milyar 204 milyon dolar ve İtalya 850 milyon dolar ile izledi.





"Orta düzey" teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 33.1 olarak hesaplanırken, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3.7 düzeyinde kaldı.





İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85.4 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.1 ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 43.6 olarak belirlendi.