Samanyolu Haber /Gündem / Sadece 2 dakika önce... /19 Aralık 2016 20:42

Sadece 2 dakika önce...

Saldırıdan birkaç dakika önce Büyükelçinin arkasında ayakta duran saldırganın görüntüsü gazetecilerin objektifine yansıdı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen  Kamçatka fotoğrafları sergisine kendisini polis olarak tanıtarak girdi. Saldırgan sergi açılışı sırasında objektiflere yansıdı. Suikastçı, Büyükelçi Karlov'u, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiği anda arkasından vurdu. Saldırgan daha sonra sergideki herkesi dışarı çıkarttı. Sonrasında ise içeriden tekrar silah sesi geldi.



Saldırganın suikast sonrasında, "Ben buradan ölmeden çıkmayacağım" dediği öne sürüldü. Olayın duyulmasının ardından Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin önüne çok sayıda polis ekibi geldi. Özel harekatın binaya girmesinin ardından çatışma çıktı.

Polis Özel Harekat'ın düzenlediği operasyon ile saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Saldırganın Büyükelçinin arkasında saldırı anını beklemesi, o an orada bulunan gazeteciler tarafından görüntülendi. Fotoğraf Twitter'da paylaşılıyor

Foto Kaynak / Twitter
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