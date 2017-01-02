Rus Basını: Türkiye fırtına biçiyor

Akademisyen ve Gazeteci Gevorg Mirzayan Türkiye'de yeni yılda düzenlenen saldırının uzmanlar tarafından şaşırtıcı karşılanmadığını söyledi. "Ne yazık ki bu son olmayabilir" uyarısı yapan Mirzayan'a göre, yaşananlarda Erdoğan'ın payı büyük.





Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doçent olarak akademik hayatını sürdüren Gazeteci Mirzayan'ın yazısı life.ru'da yayınlandı.





"Bugün için Türkiye teröristlerin sevdiği bir yer haline geldi" diyen Rus Gazeteci "Kürt savaşçılar, radikal İslamcılar, Erdoğan karşıtları... Bütün bu güçler yöneticiler, ordu ve sivil halka yönelik saldırılar düzenliyor. Onlar, Türk vatandaşlarına ve yabancı ülkelere Erdoğan'ın kontrolü kaybettiğini göstermek istiyorlar ve bunda da başarılı oluyorlar." görüşünü savunuyor.





"TÜRK CUMHURBAŞKANI KENDİ HATALARININ MEYVESİNİ YİYOR"





Gazeteci Mirzayan son terörist saldırı sonrası oluşan tabloyu, Türkiye'yi bu noktaya getiren süreci ve bu süreçte Erdoğan'ın payını ise şu ifadelerle açıklıyor:





"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlardaki payına da işaret etmek gerekir. Sadece gözden kaçırdığı ya da engel olamadığı için de değil... Türk Cumhurbaşkanı kendi hatalarının meyvesini yiyor.





- Erdoğan başlangıçta Kürtlere kültürel özerklik vadetti ve sonra vazgeçti. Ardından Kürt direniş hareketini şiddetle bastırmaya başladı. Halkların Demokratik Partisi liderlerini tutuklatıp, Kürtleri siyasi müzakere gücünden mahrum bırakarak onlara sadece silahlı mücadele şansı tanıdı.





- Erdoğan, süper güç olma fikirlerini kendi medyası aracılığıyla toplum içerisinde yayarak Türk milliyetçileri üzerinde bahis oynadı. Bu milliyetçiler de son parlamento seçimlerinde AKP'nin kazanması için Erdoğan'a yardım etti. Fakat onları kontrol etmek hiç de kolay olmadı. Özellikle de Rusya ile daha uzlaşmacı ve ihtiyatlı bir ilişki içerisinde olduğu dönemde... Bazı iddialara göre milliyetçi olan birisi de gitti Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldürdü.





- Erdoğan sonucunda milyonlarca Suriyeli mülteci kendi ülkesine kabul ettiği Suriye iç savaşına da benzin döktü. Mülteciler Güney ve Doğu illerindeki iş gücü ve emlak piyasasını zora soktu. Bunun yanı sıra bu durum, İslamcı işveren gruplar için umutsuzluk, nefret ve büyük bir boşluk getirdi.





- Ve Erdoğan nihayet kendi ülkesinin muhalif grupları ve generalleriyle anlaşmak istemeyerek onları toptan gömdü. Binlerce insan darbe girişimi çerçevesinde tutuklandı. İnsan hakları savunucularına göre onlar arasında, Erdoğan'a çok az sempati beslemek dışında hiçbir suça karışmamış insanlar var.





Bundan dolayı mevcut terör saldırısı Cumhurbaşkanını uyandırmak için başka bir çan, siyasi paradigmasını değiştirmek için bir başka kanıt olmalıdır. Türkiye'de sultanlık kurma denemesi sadece Türk vatandaşlarının can kaybı ihtimalini değil, başarısız sultanın da güç kaybı ihtimalini doğurabilir.





Sonuç olarak, olgular sadece Erdoğan'ı değil Putin'i de ilgilendiriyor. Moskova birkaç ay içerisinde Türkiye'ye tatile gidecek turistlerle ilgili ne yapacağına karar vermeli. Bir sonraki terörist saldırının Rus vatandaşlarına karşı olmayacağının garantisi nedir? Eğer Ankara bahara kadar güvenli bir ortam sağlamazsa, Türkiye'deki tatil merkezleri Rus vatandaşları için kapalı kalmalı.Bu turistler dahil herkesin yararına olacaktır."

(aktifhaber)







