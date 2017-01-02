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Son dakika… Reina saldırısını o örgüt üstlendi!
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Son dakika… Reina saldırısını o örgüt üstlendi!
/
02 Ocak 2017 11:27
Son dakika… Reina saldırısını o örgüt üstlendi!
Son dakika… Reina saldırısını o örgüt üstlendi!
İşte teröristin Reina’ya giriş anı
Son dakika… Reina saldırısını o örgüt üstlendi!
Reuters haber ajansı, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.
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