Reina saldırısıyla ilgili şok ayrıntılar...

Reina’daki katliamın detayları





İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ndeki Ortaköy'de önceki gece ünlü gece kulübü Reina'da yeni yıl kutlamasına katılanlara silahlı terör saldırısı düzenlendi. Zeytinburnu'ndan taksiye binip direkt olarak gece kulübünün bulunduğu Ortaköy'e giden saldırgan, 01.17 sıralarında uzun namlulu tüfekle Reina'ya girdi. Gece kulubünün kapısında bulunanları tarayan saldırgan, içeri girdi ve 39 kişiyi katletti. Teröristin el bombaları da kullandığı kanlı saldırıda, 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı. Yılbaşı gecesini kana bulayan terörist, saldırının ardından üzerini değiştirip yaşanan kargaşadan faydalanarak dışarı çıktı. Olay yerinden geçen bir taksiye binen terörist, Kuruçeşme'de araçtan inerek izini kaybettirdi.







İÇERİ GİRDİ, KATLETTİ





Habertürk'ün haberine göre; Reina'da katliam yapan terörist, Zeytinburnu'ndan bindiği taksiyle direkt Ortaköy'e gitti. Bagajdaki 1 valiz ve 1 çantayla taksiden inen saldırgan, valizdeki silahı çıkarıp çantayı sırtına takarak gece kulübüne yöneldi.





Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, terörist uzun namlulu silahla ateş ederek Reina'ya yaklaştı. Gece kulübünün kapısında bulunan bodyguard ve görevli polis memuruyla, Reina önünde bekleyenleri vuran saldırgan, hızla eğlencenin devam ettiği kulübe girdi. Terörist gece kulübüne girer girmez 2 adet el bombasını kalabalığın arasına attı. Silah sesleri ve patlamalar nedeniyle büyük kargaşa ve paniğin yaşandığı mekânda, terörist bu kez de uzun namlulu silahıyla kalabalığın üzerine seri bir şekilde ateş açmaya devam etti.





Silahlı saldırı sırasında 600-700 kişinin bulunduğu gece kulübüne, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Reina'nın bulunduğu Beşiktaş Mualim Naci Caddesi trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları başta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere kaldırırken, polis ekipleri de bölgeyi ablukaya aldı. Gece kulübünün etrafı, karadan Çevik Kuvvet ve Özel Harekât polisleri, denizden de Deniz Polisi'ne bağlı botlar tarafından çevrildi. Gece kulübü boşaltıldıktan sonra Özel Harekât polisleri içeride arama yaptı. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan bazı vatandaşların denize atladığı öğrenildi. Deniz Polisi, vatandaşları sudan kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti.





SOYLU: FARKLI BİR KIYAFETLE KAÇTI





Olay yerine taksiyle giden terörist, olay sonrası da kargaşa ve panik ortamından yararlanarak başka bir taksiyle Kuruçeşme'ye kadar kaçtı. Burada taksiden inen saldırganın nereye gittiğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bu arada saldırganın olay yerine gittiği ifade edilen taksi de incelenmek için emniyet müdürlüğüne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont, pantolonla içeri girdiği, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Güvenlik güçleri, silahını bırakıp izdihamdan da yararlanarak kaçan teröristin bulunması için operasyonları sürdürüyor. Bu arada sosyal medyaya düşen bir görüntüye saldırı anındaki silah sesleri yansıdı. Anadolu yakasından çekilen görüntüde, sık aralıklarla ve düzenli bir otomatik silah sesi duyulyor. Silahın ateşleniş yöntemi de saldırganın askeri eğitimli olduğu tespitini destekliyor.





8 ADRESE OPERASYON





Saldırganın yakalanması için polis, Zeytinburnu'nda 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ancak terörist henüz yakalanamadı. Saldırganın taksiden indiği ileri sürülen Kuruçeşme'den gelen bir ihbar da polisi alarma geçirdi. Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine Özel Harekât timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı aradı. Ancak sonuç alınamadı.





Polisin, saldırganın Zeytinburnu'ndan taksiye bindikten sonra Reina'ya gittiğini tespit ettiği bildirildi. Saldırganın trafik yoğunluğu nedeniyle ünlü gece kulübüne kısa mesafe kala taksiden indiği ve yaklaşık 4 dakika yürüyerek Reina'nın kapısına gittiği öğrenildi. Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen İstanbul Emniyeti'ndeki uzmanlar, silahı tutuş biçiminden ve kullandığı silah markasından saldırganın profesyonel, savaş eğitimi alan biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın silahı bel hizasında tutarak yürüdüğü, daha fazla zayiat vermek için karşısındaki insanların bel üstlerine doğru ateş ettiği belirtildi. Saldırganın kolay kolay tutukluk yapmayan ve mermisi büyük olan Kalaşnikof silahı bilerek seçtiğinin de tahmin edildiği kaydedildi.





Gece kulübü önündeki bu taksi incelenmek üzere çekiciyle polis merkezine götürüldü.







25 YAŞLARINDA KIRIK TÜRKÇESİ VAR





Olay sonrasında yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, teröristin saldırı sonrasında üzerindeki montu çıkarıp yaşanan panikten faydalanarak kaçtığı belirlendi. Olay yerinde saldırganın kullandığı Kalaşnikof marka silahla 6 adet boş şarjör bulunduğu bildirildi. Saldırganın en az 180 mermi kullandığı tahmin ediliyor. Saldırganın Reina'ya gelişi ve içeride ateş ettiği anların görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.





Görüntülerde, terörist, Ortaköy istikametinden Reina'ya doğru ateş ederek yürüyor. İlk ateşte bir kişi vurulup yere düşerken, saldırganın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen araçlara da isabet ediyor.Eğlence merkezinin girişine giden saldırgan, kaydedilen görüntülerde, kapının önünde bulunanları tarıyor. İçeri giren ve katliamı gerçekleştiren teröristin kameralara yansıyan görüntülerinde, kullandığı silahı temizleyerek bıraktığı ve üzerindeki montu çıkarıp kaçtığı görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın eşkali belirlendi.

Kırık bir Türkçe ile konuşan saldırganın yeşil renk gömlek, koyu renk pantolon ve siyah bot giydiği tespit edildi. 25 yaşlarındaki saldırganın orta seviyede saç uzunluğu var. Teröristin Doğu Türkistanlı olabileceği değerlendiriliyor.





Çok hızlı ve pratik bir şekilde hareket eden saldırganın, profesyonel askeri eğitimli olduğu yorumu yapılıyor. Tanınmamak için montunu Reina'da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi.





Kuruçeşme'ye gittiği sırada parasının olmadığını söyleyen teröristin taksi şoförü tarafından burada indirildiği tespit edildi. Saldırganın montunda yapılan aramalarda ise 500 TL bulundu.





Saldırganın kaçarken bu parayı almayı unuttuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi için geliş-kaçış güzergâhıyla ilgili keşif yaptığı hatta mekânın içini bildiği ihtimali üzerinde duruluyor.