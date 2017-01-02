Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz kadro dışı /02 Ocak 2017 15:17

Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz kadro dışı

Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'nun aldığı ortak karar sonsarı Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz kadro dışı

Yönetim, Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve son olarak Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, tecrübeli oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Yasin, bir buçuk yıldır sözleşmesinin iyileştirilmesi talebinde bulunuyordu. Adanaspor maçında sonra 1 hafta takımdan ayrı çalışan başarılı oyuncu, tekrar takıma döndüğü sırada idarecilerle konuşmuş ve sözleşmesinin ikinci yarıdan önce iyileştirileceğine dair söz almıştı.

İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İ KADRO DIŞI BIRAKAN NEDENLER:

1-Yasin Öztekin ve menajeri özellikle futbolcunun gol attığı her hafta Galatasaray yönetiminden zam talep etti. Futbolcu ve menajerinin bu talebi ısrarla devam etti. Son olarak Yasin Öztekin’in menajeri, oyuncusunun Galatasaray’dan aldığı yıllık ücreti 1.1 milyon Euro'da yüzde yüze yakın zam talep etti. Galatasaray yönetimi bu talede olumsuz yanıt vermesine rağmen ısrarlı tavır devam edinci sert bir tavır gösterdi.

2-Yasin’in disiplinsiz davranışları tüm uyarılara karşın devam etti. Sarı kırmızılı futbolcu, eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. Riekerink’e karşı Florya’da yada soyunma odasında rahatsız eden tavırlarda bulundu.

3-Yasin’in Tuzlaspor maçında gördüğü sorumsuz ve disiplinsiz kırmızı kart ise bardağı taşırdı. Galatasaray yönetimi bu hareket sonrasında para cezası ile kadro dışı kararı aldı. PAOK’ta forma giyen Garry Rodrigues’ten de olumlu haber gelince Yasin kararı verildi.
<< Önceki Haber Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz kadro dışı Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı'nda saldırı

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

IŞİD Reina Katliamı'nı üstlenmesine rağmen Kurtulmuş örgütün adını söyleyemedi

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Reina'yı kana bulayan IŞİD'çi böyle kaçmış

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Cübbeli 5 sene önce caiz dediğini bugün lanetli ilan etti

Lüks araç denize düştü

Lüks araç denize düştü

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

Bamteli: CEBR-İ LÜTFÎ VE HASANÎ RUH

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

İşte teröristin Reina’ya giriş anı

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Yandaş yazar: Yılbaşına karşıyız, istedikleri yeri havaya uçursunlar

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

Binali Yıldırım: Noel Baba giyimli iddiası yalan

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?

‘Sizin istihbarat teşkilatınız çalışmıyor mu? Siz bu insanları niye takip etmediniz?
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:10:17