Galatasaray'da Yasin Öztekin süresiz kadro dışı

Yönetim, Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve son olarak Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, tecrübeli oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.







Yasin, bir buçuk yıldır sözleşmesinin iyileştirilmesi talebinde bulunuyordu. Adanaspor maçında sonra 1 hafta takımdan ayrı çalışan başarılı oyuncu, tekrar takıma döndüğü sırada idarecilerle konuşmuş ve sözleşmesinin ikinci yarıdan önce iyileştirileceğine dair söz almıştı.





İŞTE YASİN ÖZTEKİN'İ KADRO DIŞI BIRAKAN NEDENLER:





1-Yasin Öztekin ve menajeri özellikle futbolcunun gol attığı her hafta Galatasaray yönetiminden zam talep etti. Futbolcu ve menajerinin bu talebi ısrarla devam etti. Son olarak Yasin Öztekin’in menajeri, oyuncusunun Galatasaray’dan aldığı yıllık ücreti 1.1 milyon Euro'da yüzde yüze yakın zam talep etti. Galatasaray yönetimi bu talede olumsuz yanıt vermesine rağmen ısrarlı tavır devam edinci sert bir tavır gösterdi.





2-Yasin’in disiplinsiz davranışları tüm uyarılara karşın devam etti. Sarı kırmızılı futbolcu, eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. Riekerink’e karşı Florya’da yada soyunma odasında rahatsız eden tavırlarda bulundu.





3-Yasin’in Tuzlaspor maçında gördüğü sorumsuz ve disiplinsiz kırmızı kart ise bardağı taşırdı. Galatasaray yönetimi bu hareket sonrasında para cezası ile kadro dışı kararı aldı. PAOK’ta forma giyen Garry Rodrigues’ten de olumlu haber gelince Yasin kararı verildi.