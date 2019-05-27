Samanyolu Haber /Gündem / Rumlara göre Türkiye ile sıcak çatışma ihtimali var: 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor' /27 Mayıs 2019 11:15

Rumlara göre Türkiye ile sıcak çatışma ihtimali var: 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor'

Rum basını: Ankara fırtınaya hazırlanıyor; Akdeniz'e ikinci sondaj gemisini de gönderecek.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin önde gelen gazetelerinden Fileletrheros, "Ankara fırtınaya hazırlanıyor" başlığıyla bir Türkiye haberi yayınladı. Haberde Türkiye’nin ikinci sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndereceğini yazdı.

Rum medyası, Kıbrıs'ta sondaj çalışmaları başlatan 'Fatih'in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu ifade etti.

‘BÖLGEDE SICAK BİR OLAY ÇIKMA SENARYOSU’

Fileleftheros gazetesi 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor' başlığı ile verdiği haberinde, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini bölgeye göndereceğini yazdı.

T24’te yer alan habere göre Türkiye’nin, Kıbrıs'ın güneyindeki deniz parselinde 'ileriye gitme olasılığının açık olduğu’nu yazan gazete, bölgede sıcak bir olay çıkma senaryosunun daha görünür hale geldiğini savundu.
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