Kanser tedavisinde yeni rota Küba

Küba ile 27 Ekim 2018'de Ankara'da imzalanan mutabakat zaptının ardından irtibatlar hız kazandı.







HEYET BU HAFTA GELECEK





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta İsviçre'nin başşehri Cenevre'de Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı.





Özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba'dan üst düzey bir heyet bu hafta Türkiye'ye gelecek.





Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.





KÜBA AŞISI NEDİR?





Küba aşısı, immünoterapötik bir ajan. Racotumomab 3. ve 4. “küçük hücreli dışı” akciğer kanserinde etkili olduğu belirtiliyor.





Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yüzde 80-85 gibi büyük bir oranını oluşturuyor.