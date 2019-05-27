Samanyolu Haber /Gündem / Kanser tedavisinde yeni rota Küba /27 Mayıs 2019 11:18

Kanser tedavisinde yeni rota Küba

Sağlık Bakanlığı, Kuzey Amerika ülkesi Küba ile aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının üretimi konusunda çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Bu hafta Küba'dan bir heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

SHABER3.COM

Küba ile 27 Ekim 2018'de Ankara'da imzalanan mutabakat zaptının ardından irtibatlar hız kazandı.

HEYET BU HAFTA GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta İsviçre'nin başşehri Cenevre'de Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı.

Özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba'dan üst düzey bir heyet bu hafta Türkiye'ye gelecek. 

Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. 

KÜBA AŞISI NEDİR?

Küba aşısı, immünoterapötik bir ajan. Racotumomab 3. ve 4. “küçük hücreli dışı” akciğer kanserinde etkili olduğu belirtiliyor. 

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yüzde 80-85 gibi büyük bir oranını oluşturuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanser tedavisinde yeni rota Küba Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Erdoğan'ın yasağını unutan Metiner'in zor anları.

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Hasan Şaş şampiyonluk kupasını düşürüyordu, Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Görme engelli KHK’lı Uğur A. Yunanistan'daki hayatı anlattı

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Çiftlikbank'ın danışmanı Saray'da

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Soylu, Erdoğan'ın peşinden böyle koştu!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Çocuklara meydan dayağı atan okul müdürü!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Şahan Gökbakar’ın ‘Utanma duygusu’ ile ilgili paylaşımı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

Nehirde sürüklenen tekneler battı

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti

İmamoğlu, İstanbul'un meşhur otobüs hattında direksiyona geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:34