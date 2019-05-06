Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile şimdi de sondaj gerilimi /06 Mayıs 2019 10:44

ABD ile şimdi de sondaj gerilimi

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarında sondaj çalışmaları başlatmasına Amerikan yönetiminden tepki geldi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerinden kaygı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Amerika, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde sondaj faaliyetlerine başlama niyetini ilan etmiş olmasından kaygı duymaktadır. Bu son derece provokatif ve bölgede tansiyonu yükseltme riski taşıyan bir adımdır. Türk yetkilileri, bu operasyonu durdurmaya ve tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz” denildi.

Türkiye daha önce bu bölgede sondaj faaliyetlerine başlayacağını duyurmuş hafta sonu da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Türkiye’nin bu niyetini yinelemişti.
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