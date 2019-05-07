Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz'de sondaj gerginliği: Rum tarafı, Türk sondaj personelinin tutuklanabileceğini açıkladı /07 Mayıs 2019 09:30

Akdeniz'de sondaj gerginliği: Rum tarafı, Türk sondaj personelinin tutuklanabileceğini açıkladı

Alman Haber Ajansı DPA, Kıbrıs‘ın münhasır ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları için bulunan Türk gemisinin mürettebatıyla ilgili Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tutuklama kararı çıkartılması konusunu haber yaptı.

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Ahvalnews'ten Evren Dede'nin haberine göre  uzmanlar Güney Kıbrıs’ın Türk araştırma gemisinin mürettebatıyla ilgili çıkaracağı tutuklama kararının gerçekte bir anlamının olmadığını ve böyle bir kararı eyleme geçiremeyeceklerini vurguluyorlar.  

DPA haberinde tutuklama kararlarının pazartesi günü Kıbrıs Devlet Başkanı Yardımcısı Vasilis Palmas tarafından duyurulduğunu kaydederken, Palmas’ın “yasadışı eylemlere karışanların tutuklanabileceklerini” dile getirdiğini aktardı.

9 Mayıs’ta Bükreş’te yapılacak Avrupa Zirvesinde, Kıbrıs’ın “Türkiye’nin kaçak sondaja çalışmalarını gündeme getireceği” Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı tarafından iddia edildi.

Uzmanlar Güney Kıbrıs’ın Türk araştırma gemisi mürettebatıyla ilgili çıkaracağı tutuklama kararının gerçekte bir anlamının olmadığını ve kararı eyleme geçiremeyeceklerini vurguluyorlar.  

Hatırlanacağı üzere ABD de, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj arama faaliyetlerine ilişkin kaygı mesajı yayımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor" ifadesini kullanmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise, "Üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.
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