Samanyolu Haber /Gündem / Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı /23 Ocak 2017 13:51

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’ya ilk gelen Hizmet gönüllülerine kucak açan Magalyalı Saliha Seit Teyze hayatını kaybetti. 94 yaşında Hakka yürüyen merhumeyi, vaktiyle sahip çıktığı vefalı evlatları defnetti.

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

1923 yılında eski Osmanlı beldesi Kobadin’de dünyaya gelen Saliha Seit, ömrünün son çeyreğinde Hizmet gönüllüleriyle tanıştı. 1990’lı yılların başında Romanya’nın Köstence bölgesine gelen Hizmet gönüllülerine annelik yaptı. Onlara sahip çıktı, evinde barındırdı, ihtiyaçlarını öğrenip karşılamaya çalıştı. Sıkılan, sıkışan Hizmet Gönüllüleri Saliha Teyzelerinde huzur buldu. 

1996’da geçirdiği beyin kanaması Saliha Teyze'yi yatağa mahkum etse de, o haliyle evladı gibi bildiği insanların izini sürdü, hallerini sordu. Son nefesine kadar dualarıyla onlara destek oldu. Hizmet gönüllüleri de yaptığı ziyaretlerle ona vefasını gösterdi. 

Hizmet gönüllülerinin Saliha teyzeye son görevi onu dualarla defnetmek oldu. Cenazeye koşup gelenler dualarla, Kuran tilavetiyle merhumeyi ebediyete uğurladı.
Saliha teyzenin yatağa bağlı 21 yıllık döneminde en büyük yardımcısı tek oğlu Özgür Seit oldu. Özgür Seit, annesinin cenazesine koşan, kardeş bellediği Hizmet Gönüllüleri'ne teşekkür etti. "Onların hepsi annemin göz bebeğiydi, göz nuruydu." diyen Özgür Seit, duygularını şöyle dile getirdi: "Dünyada en büyük varlık gönülleri fethetmekmiş. Anladığm kadarıyla annem sayıları belli olmayan birçok gönlü fethetmiş."





<< Önceki Haber Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete... Sonraki Haber >>

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Meclis'te "ı love you Yelizzzz" sesleri

Meclis'te

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

Fethullah Gülen Hocaefendi'den çok önemli tavsiye

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

İşte Obama Ailesi'nin yeni evi!

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Suriye toprağını 'vatan' diye anlatan Erdoğan: 'Şehitler olmadan olmaz'

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü

Pakistan'da pazar yerinde patlama, en az 21 ölü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:37