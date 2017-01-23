Samanyolu Haber /Gündem / Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili flaş karar! /23 Ocak 2017 13:41

Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili flaş karar!

Adana ’nın Aladağ İlçesi’nde 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili tutuklanan dernek yöneticisi 4 kişi, avukatların itirazı üzerine tahliye edildi.

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Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili flaş karar!

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı 29 Kasım'daki yurt yangınıyla ilgili olarak kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı.

4 Aralık'ta tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç'ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesi üzerine ölen çocukların ailelerinin avukatları, bu kararı itiraz edeceklerini bildirdi.

Yangınla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması ise halen devam ediyor.
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