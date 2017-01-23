Bakan açıkladı: Türkiye en kötü durumdaki ülke

Doktorlar artık test yapmadan hastalara antibiyotik yazamayacak.





Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'nin antibiyotiklerin gereksiz kullanımı ve bakterilerin de antibiyotiklere dirençli olması açısından OECD ülkeleri içinde en kötü durumda olan ülke olduğunu söyledi







Sağlık Bakanlığı, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakan Akdağ, bakanlık olarak antibiyotiklere yılda 1 milyar lira ödendiğini açıkladı.





Doktorlar artık hastanın antibiyotik kullanıp kullanmayacağına 5 dakikada sonuç veren hızlı tanı testi ile karar verecek. Aile hekimi, çocuk hekimi, kulak, burun, boğaz ve acil hekimlerine beta mikrobunu muayene sırasında tespit edecekleri test verilecek ve bu testle hastaya antibiyotik verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Hızlı beta testi ile hastanın boğazından alınan sürüntüde sadece beta çıkarsa antibiyotik yazılabilecek.





Türkiye'de 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor.





Bakan Akdağ "antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Ülke olarak bunun üstesinden geleceğiz.'' dedi. Bakanlık olarak antibiyotiğe yılda 1 milyar lira ödediklerini söyledi.