Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, mağdurlar için seferber oldu

Başkent Bükreş’te geleneksel olarak düzenlenen Kültür Festivali, bu yılki temasıyla daha bir anlam kazandı. Bu yıl IFLC ile birleştirilen festivalde, Türk-Romen, ev hanımı-öğretmen, erkek-bayan, çoluk-çocuk yüzlerce Hizmet gönüllüsü, dünyanın dört bir köşesinde mağduriyet yaşayan kardeşleri için hamur açtı, kebap pişirdi. IFLC için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler de poğaça-börek hazırlıklarına yardımcı olmuştu.







Üç günde 160 bin Bükreşlinin ziyaret ettiği standlarda kuyruk hiç eksik olmadı. Hizmet gönüllüleri yaşına bakmaksızın gece demedi, gündüz demedi, pişirdi, kızarttı; ziyaretçilerin gönlünü hoş etmeye çalıştı.





Standlarda çalışan bir gönüllü mağdur kardeşlerine; "Başları dik dursun, biz buradayız, ölmedik daha." mesajı gönderdi.





İki saat gece uykusuyla festivalde harıl harıl çalışan bir Romen gönüllü ise, "Türkiye’deki mağdur kardeşlerimize ufak da olsa faydamız dokunursa ne mutlu bize." dedi.





Festival süresince, hat ve ebru sanatları tanıtıldı, sema gösterileri halkın büyük takdirini kazandı. Festivalin geliri Tuna Vakfı yetkililerince, Türkiye’deki mağdur ve ihtiyaç sahiplerini de kapsayacak şekilde kullanılacak.