Yunanistan'a yardım kararı ertelendi

Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'a yapılacak yeni kredi yardımıyla ilgili toplantısında görüş birliği sağlanamadı. Son kararın 15 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Euro ülkelerinin maliye bakanları Yunanistan'a reform karşılığında kredi anlaşması doğrultusunda ek kredi açılmasını görüştüler. Yunanistan'ın Temmuz ayında vadesi dolacak olan 6 milyar euroluk kredi borcunu ödeyebilmesi için taze paraya ihtiyacı var.





2015 yılında hazırlanan üçüncü yardım programında, 2018 yılına kadar Yunanistan'a toplam 86 milyar euroluk kredi yardımı yapılması öngörülüyor. Dilimler halinde ödenecek kredinin serbest bırakılması, kreditörlerin Atina yönetiminin tasarruf ve ekonomik reform programında attığı adımlardan memnun kalması şartına bağlanmıştı.





Brüksel'deki buluşmada Euro Bölgesi maliye bakanları grubunun başkanı Jeroen Dijsselbloem ve mali işlerden sorumlu AB Komisyonu üyesi Pierre Moscovici Yunanistan'ın üzerine düşeni yaptığını teyit edip, reform çabalarında kaydettiği ilerlemeden dolayı Tsipras hükümetini övdüler.





Maliye bakanlarının kredi yardımı üzerinde anlaşamama nedeni ise Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki ortaklarının önerdiğinden daha fazla borç kolaylığı sağlanmasını istemesi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da ek tavizler üzerinde ısrar ettiği ve Almanya'nın Atina'nın isteğini yerine getirmeye hazır olmadığı da maliye bakanları buluşmasından sızan bilgiler arasındaydı.





Almanya IMF ile uzlaşamıyor





Almanya IMF'nin kreditör sıfatıyla ek kredi dilimine katkıda bulunmasını talep ediyor. IMF üçüncü yardım programına sadece danışman olarak katılıyor. IMF, Yunanistan'ın uzun vadede borç yönetimini sağlıklı bir zemine oturtacağına kanaat getirilmesi ve sermaye piyasasında borçlanma şansına kavuşması şartıyla kredi yatırımlarına katılacağını duyurmuştu.

Yunanistan'ın kısa aralıklarla taze paraya ihtiyaç duyması devlet iflasının önlenmesi açısından son derece önemli. Yunanistan'ın vadesi gelen borç taksitlerini ödeyemez duruma düştüğü takdirde moratoryum ilan etmek zorunda kalmasından ve Euro Bölgesi'ni de krize sürüklemesinden endişe ediliyor. Atina yönetimi devlet maliyesindeki güvensizliği ortadan kaldırıp rahat nefes alabilmek istiyor. Aksi takdirde ekonomiyi canlandırma gayretlerinin boşa çıkacağını biliyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları grubu başkanı Dijsselbloem devlet bütçesiyle ilgili olarak yaptıkları düzenlemeye göre bütçenin önümüzdeki beş yıllık dönemde yüzde 3,5 oranında faiz dışı fazla vermesini beklediklerini söyledi.

Yunanistan kreditörlerinin şartlarını yerine getirmek için 5 milyar euroluk tasarruf programı hazırladı. 2019 yılında emekli maaşları yüzde 18 oranında indirilecek. Bu uygulamanın bütçeye 2,7 milyar euroluk kaynak yaratması bekleniyor. Emeklilik sigortasının açık vermesi yüzünden emekli aylıkları bütçeden ödeniyor. 2020 yılından itibaren gelir vergisinden muaf tutulan meblağın ortalama 3 bin euro düşürülmesinin vergi tahsilatını 2 milyar euro arttıracağı tahmin ediliyor.





Durgunluk ve işsizlik





Yunanların büyük bölümünün maddi durumu yedi yıldır kötüye gidiyor. Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias sonu gelmeyen tasarruf önlemleri nedeniyle hane başına düşen yıllık gelirin 2010 yılından bu yana yüzde 27 oranında gerilediğini söylüyor.

Yunan ekonomisi tam bir kısır döngü içinde. Satın alma gücündeki erozyona bağlı olarak tüketim harcamaları da azalıyor. İşletmeler personel sayısını azalttığı için talep daha da geriliyor ve daha fazla eleman işten çıkarılıyor. İşsizlik oranı yüzde 25'i buluyor.





Bütün bu olumsuz faktörlere rağmen Yunan ekonomisinde kıpırdanma başladığını söyleyenler de var. Canlanmaya, bu yıl tavan yapan turizmcilik öncülük ediyor. Finans uzmanları düzelmenin ufukta göründüğünü ancak mucize beklemenin doğru olmayacağını söylüyorlar.





Euro Bölgesi maliye bakanları 15 Haziran'da Lüksemburg'da yeniden toplanacaklar. Bu buluşmada Yunanistan için öngörülen ek kredinin serbest bırakılması bekleniyor.