Samanyolu Haber /Gündem / Talan sırası Çapa ve Cerrahpaşa'nın arazilerine geldi /23 Mayıs 2017 12:49

Talan sırası Çapa ve Cerrahpaşa'nın arazilerine geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'un en merkezi konumunda bulunan Çapa Tıp'ın ve hastanelerinin Hasdal'a taşınacağını açıkladı.

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Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Hasdal'a taşınacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hasdal’da 1100 dönümlük arazinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tahsis edildiğini belirterek, “Yeni dönemde Çapa, merkezde sadece poliklinik hizmeti verme haline gelir. Hasdal’da şehir hastaneleri projesinin benzerini uygulamaya koyacağız. Eğitim öğretimde öğrencilerimiz Hasdal’da olacak. 4 sene civarında oralar bitecektir” dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BÜTÜN BÖLÜMLER TAŞINACAK: 

Fakültemizin başarılarının bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Şu anda attığımız bir adım var ve beklentilerinin artık cevabı inşallah karşılanıyor. Çapa 110 dönüm arazi üzerinde. Şimdi ise biz Hasdal’da 1100 dönüm araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tahsis ettik. Bütün bölümleri ile hepsi orada olacak. Adeta şehir hastaneleri projelendirmesinin bir farklı uygulamasını hem üniversite hem hastane olarak orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa, merkezde sadece poliklinik hizmeti verme haline gelir. Elimizde ne kadar kaliteli hemşirelerimiz olursa o kadar hizmetler de başarılı olacaktır diye düşünüyorum. 4 sene sonra çalışmalar bitecektir. Çalışmalara uzman mimarlarla devam ediliyor.

KARİYER ŞANSI: 

Rektörlerimizle bir toplantıda kendilerine şunu söyledim, dedim ki; devlet hastanelerimizde doktorlarımız var ama bu doktorlarımızın kariyer şansı yok. ‘O zaman niçin bunun önünü açmıyoruz’ dedim. YÖK başkanımız da yanımda. Kariyer şansı olsun. O da doçent olabilsin. Bu süreç başlatıldı. Ülkemizde devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel hastane dışında bir hastane artık yok. Bunun yanında sağlıkta çok büyük bir atılım başlattık.


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