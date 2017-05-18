Sevgi çocukları Türkiye'deki mağdurlar için börek ve poğaça sardı

Hafta başından itibaren 20 farklı ülkeden Bükreş’e gelmeye başlayan öğrenciler, provalardan arta kalan zamanda kendilerini mutfakta buldu. Günlerdir hummalı bir şekilde hazırlıkları yapılan organizasyona, misafir öğrenciler öğretmenleriyle el ele vererek katkı sundu. Şevk ve neşe içinde poğaçalar sarıldı, içilen çaylarla herkesi kaynaştırdı. Mutfaktaki hava, öğrencilerin söylediği şarkılarla renklendi.







Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin Romanya ayağı, bu hafta sonu başkent Bükreş’in Titan parkında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 20 ülkeden gelen katılımcılar kültür standları açacak. Farklı kültürlerin mutfak lezzetleri, Bükreşlilere bayram havası yaşatacak.



