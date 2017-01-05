Reza Zarrab davasında son gelişme

Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD'nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan17 -25 Aralık Yolsuzluk operasyonun kilit ismi Reza Zarrab, bugün New York'ta yargıç karşısına çıktı.





AVUKATLARIYLA İLGİLİ DAVA





Zarrab'ın savunmasını üstlenen bazı avukatların, davada adı geçen ve Zarrab'ın para transferleri için kullandığı bankaların da avukatlığını yapıyor olmasının görüşüldüğü duruşmada Zarrab, yargıç Richard Berman'ın sorularını yanıtladı.





ANTİDEPRASYON İLACI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ





Zarrab, Yargıç Berman'ın soruları üzerine, 33 yasında olduğunu ve Türkiye'den lise mezunu olduğunu, "Prozac" adlı antideprasyon ilacı kullandığını açıkladı.





DURUŞMA ERTELENDİ





Zarrab, kendisini savunan avukatların, davada adı geçen bankaların da avukatlığını yapıyor olmalarının farkında olduğunu belirtti ve yola aynı avukatlarla devam etmek istediğini bildirdi.





Yargıç Berman, avukatların durumunun görüşüldüğü celseyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağını ifade ederek duruşmayı sonlandırdı.