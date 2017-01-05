Facebook, İzmir Saldırı Sonrası 'Güvendeyim' Butonunu Devreye Soktu

Dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Facebook, İzmir Adliye'sinde meydana gelen terör saldırısı sonrası güvenlik durumu kontrolü için İzmirli kullanıcılara bildirim gönderdi. Kullanıcılar bu bildirimleri onaylayarak, arkadaş listesinde bulunanlarla paylaşabiliyor.







FACEBOOK "GÜVENDEYİM" BUTONUNU DEVREYE SOKTU







Facebook ise bu terör saldırısı sonrası İzmir'deki kullanıcılarına "güvende misin?" kontrolü için bildirim gönderdi. Kullanıcılar, Facebook'un bu uygulaması ile durumlarını güvendeyim ya da etkilenen bölgede değilim seçeneği ile belirliyor.