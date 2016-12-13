FLAŞ... Zarrab avukatlarını azletti

Zarrab'ın, herbirinin saati 350 ABD doları olan avukatlarını azletme kararının, eşi Ebru Gündeş'in Türkiye'de başladığı "daha tutumlu bir hayatın" mı parçası olduğu, yoksa Savcı Bharara'nın "avukatları Zarrab'ı kandırıyor olabilir" iddiası üzerine mi geldiği henüz açıklığa kavuşmadı.







BHARARA “ÇIKAR ÇATIŞMASI” UYARISI YAPMIŞTI





Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre ABD’de Zarrab davasının savcısı Preet Bharara da geçen ay, “Avukatlar hem Zarrab’ı, hem de Zarrab’ın dolandırmakla suçlandığı bankaları temsil ediyor. Çıkar çatışması var” hamlesi yapmıştı. Bharara, geçen ay mahkemeye verdiği dilekçede, “avukatları Zarrab'ı aldatıyor mu” sorusunu gündeme getirmişti. Zarrab'ın tuttuğu avukatların davada “çıkar çatışmasına” girebileceklerine dikkat çeken Bharara, Hakimden, Zarrab'la bir dava oturumu ayarlamasını istemiş, davanın hakimi Richard Berman da savcılıktan gelen bu talebi haklı bulmuştu.