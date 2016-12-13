FLAŞ... Zarrab avukatlarını azletti

Zarrab'ın, herbirinin saati 350 ABD doları olan avukatlarını azletme kararının, eşi Ebru Gündeş'in Türkiye'de başladığı "daha tutumlu bir hayatın" mı parçası olduğu, yoksa Savcı Bharara'nın "avukatları Zarrab'ı kandırıyor olabilir" iddiası üzerine mi geldiği henüz açıklığa kavuşmadı.
BHARARA “ÇIKAR ÇATIŞMASI” UYARISI YAPMIŞTI
Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre ABD’de Zarrab davasının savcısı Preet Bharara da geçen ay, “Avukatlar hem Zarrab’ı, hem de Zarrab’ın dolandırmakla suçlandığı bankaları temsil ediyor. Çıkar çatışması var” hamlesi yapmıştı. Bharara, geçen ay mahkemeye verdiği dilekçede, “avukatları Zarrab'ı aldatıyor mu” sorusunu gündeme getirmişti. Zarrab'ın tuttuğu avukatların davada “çıkar çatışmasına” girebileceklerine dikkat çeken Bharara, Hakimden, Zarrab'la bir dava oturumu ayarlamasını istemiş, davanın hakimi Richard Berman da savcılıktan gelen bu talebi haklı bulmuştu.
VE ZARRAB AVUKATLARI AZLETTİ
Bharara'nın ortaya attığı “çıkar çatışması” konusu, Zarrab'ın kendisini savunmak üzere anlaştığı hukuk bürosunun, Kirkland & Ellis (K&E) tarafından satın alınmasıyla başlamıştı.
K&E Alman Deutsche Bank ve Bank of America’nın da avukatlığını üstlenmiş durumda. Bharara, Zarrab hakkındaki “bankaları dolandırmak” suçlamasında, bu bankaların da mağdur sıfatıyla yer aldıklarını açıklamıştı. Avukatların hem sanık olan Zarrab'ı, hem de mağdur durumdaki bankaları temsil etmesinin “çıkar çatışması” olduğuna dikkat çekmişti.
Dilekçelerde, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, and Clifford Chance US LLP’nin bundan böyle Zarrab’ın avukatlığından çekildiğine, Zarrab’ın bundan böyle, New York’ta ilk anlaştğı avukatlık firması olan Brafman And AssociatesP.C. tarafından savunulmaya devam edeceği kaydedildi.
Bharara’nın “çıkar çatışması içinde olabileceklerini” söylediği Zarrab’ın anlaştığı avukatlık firmaları Bancroft ile K&E mahkemeye ayrı ayrı dilekçeler vererek, Zarrab’ın avukatlığından çekildiklerini bildirdiler. Dilekçelerde, savunma takımından çekilme kararının “Zarrab’la da danışmalar içinde alındığını”, Zarrab’ın savunma ekibini “daha etkin ve verimli” hale getirmek için bu kararı aldığı da ifade edildi.