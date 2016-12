FLAŞ... Zarrab avukatlarını azletti

VE ZARRAB AVUKATLARI AZLETTİ





Bharara'nın ortaya attığı “çıkar çatışması” konusu, Zarrab'ın kendisini savunmak üzere anlaştığı hukuk bürosunun, Kirkland & Ellis (K&E) tarafından satın alınmasıyla başlamıştı.

K&E Alman Deutsche Bank ve Bank of America’nın da avukatlığını üstlenmiş durumda. Bharara, Zarrab hakkındaki “bankaları dolandırmak” suçlamasında, bu bankaların da mağdur sıfatıyla yer aldıklarını açıklamıştı. Avukatların hem sanık olan Zarrab'ı, hem de mağdur durumdaki bankaları temsil etmesinin “çıkar çatışması” olduğuna dikkat çekmişti.

Dilekçelerde, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, and Clifford Chance US LLP’nin bundan böyle Zarrab’ın avukatlığından çekildiğine, Zarrab’ın bundan böyle, New York’ta ilk anlaştğı avukatlık firması olan Brafman And AssociatesP.C. tarafından savunulmaya devam edeceği kaydedildi.





Bharara’nın “çıkar çatışması içinde olabileceklerini” söylediği Zarrab’ın anlaştığı avukatlık firmaları Bancroft ile K&E mahkemeye ayrı ayrı dilekçeler vererek, Zarrab’ın avukatlığından çekildiklerini bildirdiler. Dilekçelerde, savunma takımından çekilme kararının “Zarrab’la da danışmalar içinde alındığını”, Zarrab’ın savunma ekibini “daha etkin ve verimli” hale getirmek için bu kararı aldığı da ifade edildi.