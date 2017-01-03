Rıza Zarraf''a bir kötü haber daha

ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın, Meclis'teki bir konuşmasında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin TL tazminat istemiyle açtığı dava reddedildi.





Kılıçdaroğlu: Sarraf acaba şimdi önüne yatacak bakan bulabilecek mi? Rıza Sarraf avukatı aracılığıyla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Ekim 2014 tarihinde grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Resmi adı savcı, gerçek adı Rıza Sarar'ın avukatı. Savcı ve avukatın rolü farklıdır. Rıza Sarraf kendisine bir avukat değil savcı bulmuştur" sözlerinden dolayı 100 bin TL tazminat talebinde bulunmuştu. Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, davanın karar duruşması 29 Aralık’ta yapıldı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi, araştırılacak başka bir konu kalmadığını belirterek davanın reddine hükmetti.







