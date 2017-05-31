Samanyolu Haber /Dünya / Reza Zarrab davasında adı geçen bankaya büyük ceza /31 Mayıs 2017 12:26

Reza Zarrab davasında adı geçen bankaya büyük ceza

ABD Merkez Bankası (FED), Zarrab davasında geçen Alman Deutsche Bank AG’yi kara para cezası kesti

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (FED), 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf davasında adı geçen Alman Deutsche Bank AG’yi kara para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı.


FED’den yapılan yazılı açıklamada, Deutsche Bank AG’nin 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlem üzerinde gerekli inceleme yapılmadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.

Bankanın şüpheli işlemleri saptamak için gerekli sistem altyapısının kusurlu olduğu da belirtilen açıklamada, ‘güvenilmez ve kusurlu’ işlemleri durdurması için bu cezaya karar verildiğinin altı çizildi.

Sarraf davasında adı geçiyor

Deutsche Bank’ın adı, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamaları ile yaklaşık 15 aydır New York’ta tutuklu yargılanan Sarraf’ın davasında da geçiyor.

Hakkında 50 milyon dolar para, 75 yıl da hapis cezası istenen Sarraf hakkındaki soruşturma dosyasını hazırlayan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, aralarında Deutsche Bank’ın da bulunduğu sekiz bankanın yasadışı işlemlere karıştığını öne sürmüştü.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara, ayrıca Sarraf’ın avukatlarından bazılarının bu bankaları temsil ettiğini ve ortada çıkar çatışması olduğunu belirtmişti.
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